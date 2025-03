Oscar 2025: Conan O’brien faz campanha para pessoas voltarem aos cinemas O anfitrião da noite, Conan O'brien, preparou um vídeo que usa a comédia para lançar uma campanha especial O post Oscar 2025: Conan... O Vício|Do R7 02/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 02/03/2025 - 23h45 ) twitter

Conan OBrien e Oscar 2025

O anfitrião da noite, Conan O'brien, preparou um vídeo que usa a comédia para lançar uma campanha especial em que chama as pessoas de volta aos cinemas. No vídeo, ele satiriza a situação atual, onde todos preferem ver os filmes em casa através do streaming.

