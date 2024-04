Produtor de Barbie recusa ideia sobre apresentação de “I’m Just Ken” no Oscar 2024

Ryan Gosling em cena de I'm Just Ken, em Barbie Ryan Gosling em cena de I'm Just Ken, em Barbie (O Vício - Cinema)

O produtor de "Barbie" recusou uma ideia sobre a apresentação de "I'm Just Ken" no Oscar 2024. Segundo ele, a proposta não condizia com a visão que tinham para o filme. Saiba mais sobre essa polêmica e os detalhes da produção no site Filmes - O Vício. Consulte a matéria completa e fique por dentro de todas as informações!

