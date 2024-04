Produtor revela detalhes sobre Constantine 2

Alto contraste

O tão aguardado Constantine 2 está cada vez mais próximo de se tornar realidade. O produtor responsável pelo filme comentou sobre o desenvolvimento da sequência e revelou alguns detalhes empolgantes. De acordo com ele, a trama promete ser ainda mais sombria e repleta de ação, trazendo de volta o icônico anti-herói interpretado por Keanu Reeves.

Quer saber mais sobre o que esperar de Constantine 2? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e fique por dentro de todas as novidades e surpresas que aguardam os fãs do personagem.

