Ricardo Juarez, a voz de Kratos, vai dublar o Batman

Famoso por ser a voz brasileira do Kratos de God of War, Ricardo Juarez vai trabalhar com outro grande personagem da cultura pop, o Batman.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

