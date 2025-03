Robert De Niro confirma participação em Entrando Numa Fria 4 Ben Stiller também deve retornar O post Robert De Niro confirma participação em Entrando Numa Fria 4 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 19/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h26 ) twitter

Robert De Niro confirmou sua participação em Entrando Numa Fria 4 durante o programa The View. A confirmação veio após rumores de que um quarto filme da franquia estaria em produção, com o retorno de grande parte do elenco original.

