Robert Downey Jr. não continuará como Doutor Destino após Guerras Secretas, diz rumor Supostamente, será dada uma justificativa para Victor von Doom ter o mesmo rosto de Tony Stark O post Robert Downey Jr. não continuará... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Robert Downey Jr., o Doutor Destino de Vingadores 5

Ao que parece, Robert Downey Jr. não terá uma jornada longa no papel do Doutor Destino. O ator pode se despedir do MCU novamente em Vingadores: Guerras Secretas (2027).

Para mais detalhes sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Vingadores 5 | Supostos detalhes do papel do Homem-Aranha são revelados

Pantera Negra 3 pode ter tom de terror, sobrenatural e suspense, diz site

Hurry Up Tomorrow, com Jenna Ortega e The Weeknd, ganha primeiro teaser