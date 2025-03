Superman transmite uma mensagem edificante, diz Anthony Carrigan Ator interpreta o Metamorfo O post Superman transmite uma mensagem edificante, diz Anthony Carrigan apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 21/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h07 ) twitter

Metamorfo Anthony Carrigan Superman

Intérprete do Metamorfo no DCU, Anthony Carrigan está muito empolgado pelo lançamento do novo filme do Superman (2025). Falando para o ComicBookMovie, o ator disse ter muito orgulho de ter participado do projeto, pois sua história transmite uma mensagem "muito edificante".

