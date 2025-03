Supostos detalhes de Vingadores: A Dinastia Kang são revelados Filme acabou sendo descartado pela Marvel Studios O post Supostos detalhes de Vingadores: A Dinastia Kang são revelados apareceu primeiro... O Vício|Do R7 30/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 30/03/2025 - 10h06 ) twitter

Jonathan Majors como Kang, O Conquistador

Jornalista do The Cosmic Circus, Alex Pérez trouxe supostos detalhes do filme cancelado de Vingadores: A Dinastia Kang.

Para saber mais sobre os detalhes intrigantes dessa produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

