The Mandalorian | Compositor revela seu desejo em trabalhar no filme

Alto contraste

A+

A-

The Mandalorian e Grogu The Mandalorian e Grogu (O Vício - Cinema)

O compositor responsável pela trilha sonora de The Mandalorian revelou recentemente seu grande desejo em trabalhar no filme da aclamada série. Com suas músicas icônicas, ele conseguiu criar uma atmosfera única para a produção, tornando-se um dos elementos mais elogiados pelos fãs.

Quer saber mais sobre o desejo do compositor em trabalhar no filme de The Mandalorian? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

• The Mandalorian | Compositor revela seu desejo em trabalhar no filme

• Elementos 2 vai acontecer? Atriz revela planos de diretor

• Dakota Johnson aborda “meme” de Madame Teia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.