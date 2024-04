Vaza o suposto título de Deadpool 3 - O Vício

Alto contraste

Deadpool e Wolverine em Deadpool 3 Deadpool e Wolverine em Deadpool 3 (O Vício - Cinema)

De acordo com informações recentes, vazou o suposto título de Deadpool 3. A imagem divulgada mostra Deadpool e Wolverine juntos, o que intensifica ainda mais as especulações sobre a participação do mutante canadense no próximo filme do anti-herói.

Quer saber mais sobre o suposto título de Deadpool 3 e a possível presença de Wolverine? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício.

