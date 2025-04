Versão original de 1977 de Star Wars será exibida no BFI Film on Film Festival 2025 Pela primeira vez em décadas O post Versão original de 1977 de Star Wars será exibida no BFI Film on Film Festival 2025 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h46 ) twitter

Pela primeira vez em décadas, a versão original de 1977 de Star Wars será exibida publicamente. A rara cópia em IB Technicolor — utilizada no lançamento britânico do longa — será projetada durante a abertura do BFI Film on Film Festival 2025, que acontece no dia 12 de junho.

