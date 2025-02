Warfare, novo filme de Alex Garland, ganha data de estreia nos EUA Filme aborda a Guerra do Iraque O post Warfare, novo filme de Alex Garland, ganha data de estreia nos EUA apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 14h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h48 ) twitter

Trailer de Warfare

A A24 definiu a data de lançamento nos cinemas, nos Estados Unidos, para Warfare, o novo longa-metragem dirigido por Alex Garland (Ex Machina, Aniquilação, Guerra Civil) em parceria com Ray Mendoza, veterano da Guerra do Iraque que atuou como consultor militar em Guerra Civil. O filme chegará aos cinemas norte-americanos em 11 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes sobre Warfare!

