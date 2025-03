Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo emocionam com performance no Oscar 2025 As atrizes Ariana Grande e Cynthia Erivo deram show na abertura do Oscar 2025, fazendo uma abertura em alto estilo O post Wicked: Ariana... O Vício|Do R7 02/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 02/03/2025 - 22h26 ) twitter

Wicked For Good

As atrizes Ariana Grande e Cynthia Erivo deram show na abertura do Oscar 2025, fazendo uma abertura em alto estilo com as canções "Over the Rainbow", "Home" e "Defying Gravity". A dupla mostrou que o sucesso do filme Wicked não foi à toa e você pode conferir as performances abaixo:

