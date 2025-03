Will Poulter quer que Adam Warlock conheça o Quarteto Fantástico Ator quer dividir tela novamente com seu companheiro de Tempo de Guerra (2025), Joseph Quinn O post Will Poulter quer que Adam Warlock... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 28/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adam-Warlock-em-guardiões-da-galáxia-vol-3

Com Avengers: Doomsday (2026) em produção no Reino Unido, Will Poulter quer uma chance de entrar para o elenco, só para que Adam Warlock conheça o Quarteto Fantástico.

Para saber mais sobre os desejos de Poulter e as novidades do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

F1, com Brad Pitt, ganha trailer oficial dublado

Rebecca Romijn reage ao retorno de Mística em Avengers: Doomsday

Guerra Mundial Z 2? Próximo filme de David Fincher será sequência com Brad Pitt, diz rumor