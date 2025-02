X-Men | Harris Dickinson pode interpretar Ciclope no reboot, diz rumor Ator estaria na mira da Marvel Studios para dar vida a Scott Summers O post X-Men | Harris Dickinson pode interpretar Ciclope no reboot... O Vício|Do R7 31/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 00h06 ) twitter

De acordo com o The InSneider, o ator Harris Dickinson (Babygirl) estaria na mira da Marvel Studios para dar vida a Scott Summers, o Ciclope, no reboot de X-Men.

Para mais detalhes sobre essa possível nova fase dos X-Men, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

