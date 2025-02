X-Men | Joseph Quinn apoia Sadie Sink como Jean Grey e dá sugestão para Wolverine Atores trabalharam juntos em Stranger Things O post X-Men | Joseph Quinn apoia Sadie Sink como Jean Grey e dá sugestão para Wolverine... O Vício|Do R7 09/02/2025 - 20h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 20h25 ) twitter

Jean Grey de X-Men

Joseph Quinn (Quarteto Fantástico: Primeiros Passos) participou da MegaCon, e acabou sendo questionado sobre as especulações sobre Sadie Sink como Jean Grey no reboot de X-Men, que fará parte do Universo Cinematográfico Marvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre os X-Men!

