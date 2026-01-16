Oscar 2026: crítico vê chances de ‘O Agente Secreto’ ser indicado em até seis categorias Votação para definir indicados termina nesta sexta-feira (16) e lista completa dos escolhidos será divulgada em 22 de janeiro

A votação para os indicados ao Oscar 2026 encerra nesta sexta-feira (16).

A lista completa dos indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Francisco Carbone elogia as chances do filme brasileiro "O Agente Secreto" após vitórias no Globo de Ouro.

Expectativa de indicações em categorias como Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Roteiro e Direção.

A votação para definir os indicados ao Oscar 2026 termina nesta sexta-feira (16). A divulgação da lista final de todas as categorias sai na próxima semana, no dia 22 de janeiro. Em entrevista ao Link News, Francisco Carbone, membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, explicou quais são as chances de indicação do filme brasileiro O Agente Secreto.

Para Carbone, a vitória dupla no Globo de Ouro no último domingo (11) — de Melhor Filme em Língua Não-inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura — elevou as expectativas sobre as indicações ao Oscar.

“Dessas duas categorias que, hoje em dia, parecem óbvias, tanto a de Filme Internacional, quanto a de Melhor Ator para o Wagner Moura, a gente já começa a sonhar com os pés cravados no chão, para uma indicação de Melhor Filme, como aconteceu no ano passado com Ainda Estou Aqui”, avalia.

Segundo o crítico, uma indicação para Melhor Roteiro pode ser anunciada para o longa brasileiro, além de Melhor Direção de Elenco e Melhor Direção, que parecem “caminhos mais seguros” do que outras categorias. Há também que aposte em Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte, mas Carbone vê chances bem remotas para essas duas.

Dessa forma, segundo o especialista, há boas possibilidades para indicações nessas seis categorias:

- Melhor Filme Internacional

- Melhor Ator

- Melhor Filme

- Melhor Roteiro

- Melhor Direção de Elenco

- Melhor Direção

