Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho podem votar em si mesmos no Oscar 2026? Saiba

O cineasta e o ator são membros da Academia e podem votar um pelo outro na premiação, que ocorre em 15 de março.

O filme recebeu quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

A participação na Academia é mediada por recomendações, e Kleber e Moura tornaram-se membros em 2017 e 2021, respectivamente.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho podem votar no Oscar Reprodução/Instagram/@Kleber_Mendonca_Filho

Depois de Ainda Estou Aqui, o Brasil pode ser novamente premiado no Oscar. Na quinta-feira (22), a Academia divulgou a lista de indicados da edição de 2026. O país aparece representado pelo longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.

Tanto Kleber quanto Moura fazem parte da Academia e, com isso, podem votar um pelo outro na premiação, que terá seus vencedores anunciados em 15 de março em Los Angeles.

O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e ao prêmio principal de Melhor Filme.

A Academia permite, em suas regras de votação, que os membros possam votar nas produções que participaram. Mais de 11 mil pessoas estão aptas a ajudar na escolha dos vencedores do principal prêmio do cinema.

Kleber integra o conselho da Academia desde 2017. Já Moura participa desde 2021.

O convite é intermediado por uma espécie de padrinho. O convidado, por sua vez, deve ter sido recomendado por ao menos dois outros membros.

Há exceções. Em alguns casos, o artista já é automaticamente convidado para integrar a comissão de votação. Esse foi o caso de Fernanda Torres, indicada à categoria de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui em 2025.

