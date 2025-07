Quais são as dez cenas mais tristes da história do cinema? Pesquisa responde Estudo britânico com 2.000 pessoas aponta a cena de Jack e Rose em ‘Titanic’ como a mais emocionante do cinema; confira top 10 Cinema|Do R7 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Cena em que Jack e Rose tentam ficar sobre uma porta após o naufrágio do Titanic

Quem nunca se emocionou – e até chorou – assistindo a um filme? Algumas cenas são tão impactantes que ficam gravadas na memória, arrancando muitos suspiros e lenços de papel da plateia.

Uma pesquisa recente, envolvendo 2.000 participantes e promovida por uma multinacional de eletroeletrônicos no Reino Unido, revelou quais são as dez cenas mais tristes da história do cinema.

E o topo do ranking não é surpresa para muitos: o momento em que Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) enfrentam o trágico desfecho do naufrágio - a famosa cena da porta - em “Titanic” (1997).

A cena foi eleita a mais triste pelos participantes, o que faz sentido considerando a popularidade do filme. Dirigido por James Cameron, “Titanic” é a quarta maior bilheteria da história, atrás apenas de “Avatar” (2009), “Vingadores: Ultimato” (2019) e “Avatar: O Caminho da Água” (2022).

Esses filmes, por serem focados em ação, não têm o mesmo apelo emocional. Ainda assim, a cena de Jack e Rose gera debates até hoje: afinal, Jack caberia naquela porta para se salvar? A discussão continua viva nas redes sociais ano após ano.

Top 10 das cenas mais tristes do cinema

Além de “Titanic”, a pesquisa elencou outras nove cenas que marcaram gerações. Confira o ranking completo:

1. ‘Titanic’ (1997) – Jack e Rose após o naufrágio do transatlântico;

2. ‘O Rei Leão’ (1994) – A trágica morte de Mufasa, que deixa Simba e o público em lágrimas;

3. ‘À Espera de Um Milagre’ (1999) – A comovente execução de John Coffey (Michael Clarke Duncan) na cadeira elétrica;

4. ‘’Forrest Gump: O Contador de Histórias’ (1994) – Forrest (Tom Hanks) em um momento de dor diante do túmulo de Jenny (Robin Wright);

5. ‘A Lista de Schindler’ (1993) – O desabafo de Oskar Schindler (Liam Neeson), lamentando não ter salvado mais pessoas: “Eu poderia ter feito mais”.

6. ‘Toy Story 3’ (2010) – A despedida emocionante de Andy com seus brinquedos Woody e Buzz Lightyear;

7. ‘Marley & Eu’ (2008) – O adeus da família dos personagens de Owen Wilson e Jennifer Aniston ao querido cão Marley;

8. ‘E.T. - O Extraterrestre’ (1982) – A partida do alienígena, com uma despedida marcante entre E.T. e o jovem Elliott (Henry Thomas);

9. ‘Simplesmente Amor’ (2003) – A personagem de Emma Thompson enfrentando a dor da infidelidade do marido, vivido por Alan Rickman; e

10. ‘Up: Altas Aventuras’ (2009) – A história de amor de Carl e Ellie, contada em uma sequência que emociona logo nos primeiros minutos do filme.

