Quais são os melhores filmes de Tarantino? O próprio diretor responde; veja lista

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarantino elege "Bastardos Inglórios" como sua obra-prima e "Era Uma Vez em… Hollywood" como seu filme favorito.

Ele destaca "Bastardos Inglórios" como seu melhor roteiro e "Os Oito Odiados" como o melhor uso de seu material como diretor.

Tarantino planeja trabalhar em uma peça teatral e deseja explorar novos territórios em seu décimo e último filme. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quentin Tarantino, um dos cineastas mais aclamados de Hollywood, revelou quais considera serem seus melhores trabalhos Reprodução/X/@Variety

Quentin Tarantino, um dos cineastas mais aclamados de Hollywood, revelou quais considera serem seus melhores trabalhos em uma entrevista recente ao podcast “The Church of Tarantino”.

Aos 62 anos, o diretor e roteirista refletiu sobre sua filmografia, composta por nove longas-metragens, e apontou “Bastardos Inglórios” (2009) como sua obra-prima, “Era Uma Vez em… Hollywood” (2019) como seu favorito e “Kill Bill” (2003-2004) como o filme que “nasceu para fazer”.

“‘Era Uma Vez em… Hollywood’ é o meu favorito, ‘Bastardos Inglórios’ é o meu melhor. Mas acho que ‘Kill Bill’ é o filme definitivo do Quentin, porque ninguém mais poderia tê-lo feito. Todos os aspectos dele são muito particulares, com os tentáculos, o sangue e a pele da minha imaginação, da minha personalidade, dos meus amores, das minhas paixões e obsessões”, disse Tarantino.

A filmografia do diretor também inclui “Cães de Aluguel” (1992), “Pulp Fiction” (1994), “Jackie Brown” (1997), “Django Livre” (2012) e “Os Oito Odiados” (2015).

‌



Tarantino, que venceu dois Oscars de melhor roteiro por “Pulp Fiction” e “Django Livre”, também destacou seus roteiros favoritos. “Acho que ‘Bastardos Inglórios’ é o meu melhor roteiro, e acho que ‘Os Oito Odiados’ e ‘Era Uma Vez em… Hollywood’ estão logo atrás”, afirmou.

Sobre a direção, o cineasta apontou “Os Oito Odiados” como o melhor uso de seu material como diretor. “O material está escrito e é sólido. Então, não é como se eu tivesse que criá-lo, como em ‘Kill Bill’. Está sólido, está ali, e eu realmente acho que é o melhor uso que fiz do meu material como diretor”, explicou.

‌



Tarantino também falou sobre seus projetos futuros. Ele confirmou que não dirigirá a sequência de “Era Uma Vez em… Hollywood”, intitulada “As Aventuras de Cliff Booth”, que será comandada por David Fincher.

O diretor, que também atua como roteirista e produtor do projeto, elogiou Fincher. “Acho que eu e David Fincher somos os dois melhores diretores. Então, a ideia de que ele queira adaptar meu trabalho demonstra um nível de seriedade em relação ao meu trabalho”.

‌



O cineasta revelou estar trabalhando em uma peça teatral que estreará no West End, em Londres, em 2026, antes de se dedicar ao seu décimo e último filme.

Tarantino também descartou o projeto “The Movie Critic”, que seria estrelado por Brad Pitt, por considerá-lo muito semelhante a trabalhos anteriores. “Eu não estava realmente animado em dramatizar o que escrevi”, disse.

Determinado a se aposentar após seu décimo filme, Tarantino afirmou que deseja explorar “território desconhecido” em seu último projeto, evitando repetir fórmulas de trabalhos anteriores.

“Adoro o roteiro de ‘As Aventuras de Cliff Booth’, mas ainda estou trilhando o mesmo caminho que já trilhamos. Neste último filme, preciso ficar sem saber o que estou fazendo de novo”, concluiu.

