Saiba quem é a atriz gringa que mais comemorou a vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar Annabelle Wallis, britânica fluente em português, viralizou com reação eufórica à conquista histórica do Brasil na premiação Cinema|Do R7 08/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h30 )

Saiba quem é Annabelle Wallis, a atriz gringa que mais comemorou a vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar Reprodução/X/@ashotmagazine/@SpencerAlthouse

Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou um Oscar com “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional em 2025. A vitória foi celebrada por muitos na plateia, mas uma reação em particular chamou a atenção: a da atriz britânica Annabelle Wallis.

Assim que o título foi anunciado por Penélope Cruz no Dolby Theatre, em Los Angeles, Annabelle, vestida de azul, se levantou da cadeira e ergueu os braços entusiasmada, ao fundo do teatro (assista abaixo).

A Annabelle Wallis, atriz de Peaky Blinders e namorada do Sebastian Stan, muito empolgada lá no fundo comemorando a vitória de "Ainda Estou Aqui" https://t.co/mMX5UxHshi — Alf (@auf) March 5, 2025

A empolgação de Annabelle contrastou com a expressão gélida da equipe de “Emilia Pérez”, concorrente na mesma categoria, e rendeu memes na web. Fãs brasileiros brincaram que ela merecia “um CPF” pela animação, enquanto outros especularam se a atriz teria algum envolvimento com a produção nacional.

A explicação, na verdade, está na trajetória peculiar da atriz, que tem uma conexão especial com a língua portuguesa.

‌



Nascida em Oxônia, no Reino Unido, há 40 anos, Annabelle passou parte da vida em Cascais, Portugal, onde se tornou fluente em português. “Eu penso em inglês, mas escrevo muito em português. É uma língua muito mais descritiva”, disse em uma entrevista à imprensa internacional no passado.

Quer saber uma curiosidade muito legal sobre nossa querida Annabelle Wallis? A diva é fluente em português! 💓



Annabelle é britânica, mas morou por muitos anos em Portugal. Aqui está um vídeo que ela gravou para o Brasil durante a divulgação do filme ‘Annabelle’. pic.twitter.com/WXAiVFST9U — Sebastian Stan Brasil (@sebstanbr) February 20, 2025

Essa familiaridade pode ter feito a atriz dispensar as legendas ao assistir “Ainda Estou Aqui”, algo raro em Hollywood, onde o idioma é frequentemente um obstáculo para produções não faladas em inglês -- tanto que se especula que a categoria de Melhor Filme Internacional teria recebido apenas cerca de dois mil dos 10 mil votos possíveis do colegiado.

‌



Carreira no cinema

Conhecida mundialmente por interpretar Grace Burgess na série “Peaky Blinders” (2013-2022), ao lado de Cillian Murphy, Annabelle também brilhou no cinema em filmes como “Annabelle” (2014), “Annabelle 2: A Criação do Mal” (2017) e “A Múmia” (2017), contracenando com Tom Cruise.

Annabelle Wallis photographed at the 97th Annual #Oscars📷 pic.twitter.com/m6kEAhCZvi — Film Crave (@_filmcrave) March 2, 2025

No Oscar 2025, ela estava acompanhando o namorado, o ator Sebastian Stan, indicado a Melhor Ator por “O Aprendiz”, no qual vive um jovem Donald Trump. Curiosamente, Annabelle ficou nas fileiras do fundo, já que Stan reservou o assento ao seu lado para a mãe.

‌



Annabelle também é sobrinha do falecido ator Richard Harris, que interpretou Alvo Dumbledore nos primeiros filmes da saga Harry Potter, e prima de Jared Harris, que ficou conhecido por sua atuação de Rei George VI em “The Crown” (2016-2023).