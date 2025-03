Oscar 2025: entenda por que a estatueta vai, sim, ficar com Walter Salles Destino do troféu de Melhor Filme Internacional gerou confusão entre os fãs de “Ainda Estou Aqui” Cinema|Do R7 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

Imprensa noticiou que a estatueta poderia não ficar com o diretor Reprodução/Redes Sociais

A estatueta do Oscar de Melhor Filme Internacional ficará com Walter Salles. De acordo com o regulamento da Academia, a premiação nessa categoria é concedida ao filme e recebida pelo diretor em nome dos talentos criativos da obra. Por isso, Salles subiu ao palco para receber o troféu na cerimônia.

O regulamento também estabelece que o país de origem do filme é o indicado oficialmente na premiação. Essa é a razão pela qual, no IMDb – principal banco de dados do cinema mundial –, os diretores de filmes vencedores dessa categoria não aparecem como ganhadores individuais do prêmio.

A imprensa noticiou que a estatueta poderia não ficar com o diretor, o que gerou confusão sobre o destino do troféu. No entanto, segundo o produtor Rodrigo Teixeira, a estatueta permanecerá com Walter Salles.

À Folha de S.Paulo, Teixeira contou que enviou um e-mail para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, para tirar esta dúvida. “A resposta deles é que o Brasil é creditado como indicado, o nome do diretor será listado na estatueta, e a estatueta fica com o diretor em nome de toda a equipe criativa do filme”, disse o produtor ao jornal.

O produtor também perguntou à Academia sobre a possibilidade de obter réplicas do troféu, para distribuir à equipe. “A Academia ainda não me respondeu. Se tiver réplica, quem tem direito são os produtores”, disse.

O Ministério da Cultura, por sua vez, disse que desconhece uma suposta regra de que a estatueta teria de ficar com o governo e que, “caso ela ficasse com o governo federal, os vencedores do Oscar seriam consultados sobre a destinação desejada”.