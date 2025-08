Sequência de ‘A Rede Social’ pode ter novo Mark Zuckerberg; saiba quem é Jeremy Strong, astro de “Succession”, está cotado para interpretar fundador do Facebook na continuação do filme de 2010 Cinema|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Jeremy Strong, conhecido por "Succession", pode interpretar Mark Zuckerberg em "A Rede Social 2".

A sequência é dirigida por David Fincher e escrita por Aaron Sorkin, como o filme de 2010.

A trama será inspirada nas reportagens "The Facebook Files", que revelaram problemas da rede social.

Jesse Eisenberg, que interpretou Zuckerberg originalmente, recusou retornar ao papel. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jeremy Strong está cotado para interpretar Mark Zuckerberg em sequência de 'A Rede Social' Reprodução/Instagram/@jeremystrongupdates/@musk

O ator Jeremy Strong, conhecido por seu papel como Kendall Roy na série “Succession”, pode ser o novo rosto de Mark Zuckerberg no cinema.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o ator está próximo de ser confirmado como o protagonista de “A Rede Social 2”, sequência do aclamado filme de 2010, dirigido por David Fincher e roteirizado por Aaron Sorkin.

O primeiro “A Rede Social” retratou a criação do Facebook e a ascensão de Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg, de um estudante desajeitado de Harvard a uma das figuras mais influentes do mundo.

O filme também destacou o brasileiro Eduardo Saverin, vivido por Andrew Garfield, como um dos cofundadores da rede social. Agora, a continuação, novamente escrita e dirigida por Aaron Sorkin, promete explorar novos desdobramentos da trajetória da plataforma.

‌



Embora detalhes do enredo ainda sejam mantidos em segredo, a The Hollywood Reporter indica que a trama será inspirada na série de reportagens The Facebook Files, publicada pelo jornal Wall Street Journal em 2021.

As matérias revelaram que os líderes do Facebook tinham pleno conhecimento dos impactos negativos da rede social, especialmente sobre jovens, de seu papel na disseminação de desinformação e na suposta conexão com os eventos golpistas de janeiro de 2021 nos Estados Unidos.

‌



Elenco estelar em negociação

Além de Jeremy Strong, outros grandes nomes estão próximos de integrar o elenco. Mikey Madison, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por “Anora” (2024), e Jeremy Allen White, protagonista da série “O Urso”, são cotados para papéis de destaque.

De acordo com uma fonte da revista, Jesse Eisenberg, que brilhou como Zuckerberg no filme original, recusou a proposta para retornar ao papel. Isso abriu espaço para Strong, que já conquistou um Emmy de Melhor Ator em Drama por “Succession” e foi indicado ao Oscar 2025 de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como Roy Cohn em “O Aprendiz” (2024).

‌



O filme original, que venceu três Oscars, incluindo Melhor Roteiro Adaptado, deixou um legado marcante. A sequência ainda não tem data de lançamento confirmada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5