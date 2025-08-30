‘Star Wars: Starfighter’: quem são os nomes confirmados para novo filme da franquia Longa começou a ser gravado no Reino Unido, na quinta-feira (28), com Ryan Gosling, Amy Adams e outros atores no elenco Cinema|Do R7 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Lucasfilm anunciou o elenco do novo filme "Star Wars: Starfighter", que começou a ser gravado no Reino Unido.

Ryan Gosling é o protagonista, acompanhado por Amy Adams, Mia Goth, Matt Smith, entre outros.

O filme se passará cinco anos após "Star Wars: A Ascensão Skywalker", focando em uma aventura galáctica sem conexão com a Saga Skywalker.

A estreia nos cinemas está prevista para 28 de maio de 2027. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ryan Gosling e Flynn Gray no set de "Star Wars: Starfighter", em imagem divulgada na quinta-feira (28) Divulgação/Lucasfilm

A Lucasfilm anunciou o elenco completo de “Star Wars: Starfighter”, novo filme da franquia, dirigido por Shawn Levy, que começou a ser filmado no Reino Unido na última quinta-feira (28) .

O longa trará Ryan Gosling como protagonista, que será acompanhado de nomes como Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, Amy Adams, Mia Goth e Matt Smith.

O filme, que não tem conexão com a Saga Skywalker – centrada em Luke Skywalker e Anakin –, se passa cerca de cinco anos após os eventos de “Star Wars: A Ascensão Skywalker” (2019).

A história, escrita por Jonathan Tropper, é mantida em segredo, mas, segundo a revista The Hollywood Reporter, mostrará o personagem de Gosling protegendo um jovem, interpretado por Flynn Gray, de vilões em uma aventura galáctica.

‌



Flynn Gray, revelação mirim, conseguiu o papel após uma longa disputa entre atores dos Estados Unidos e Reino Unido, segundo a revista. Ele já apareceu em um episódio de “Wednesday”e na série policial irlandesa “Borderline”.

Amy Adams, que interpreta a mãe do jovem no filme, atuou com Levy em “Uma Noite no Museu: A Batalha pelo Smithsonian” (2009) e estrelou o drama de ficção científica “A Chegada” (2016), produzido pelo diretor.

‌



Mia Goth e Matt Smith serão os vilões do longa. O elenco de apoio conta com atores britânicos de destaque: Simon Bird, conhecido por “The Inbetweeners”; Jamael Westman, que atuou com Claire Danes em “The Essex Serpent”; e Daniel Ings, de “The Gentlemen”.

“Sinto uma profunda emoção e honra ao iniciarmos a produção de ‘Star Wars: Starfighter’. Desde que Kathy Kennedy me convidou para desenvolver uma aventura original nesta galáxia, tem sido um sonho realizado”, disse Shawn Levy.

‌



A produção é de Levy e Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, com produção executiva de Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen e Josh McLaglen. “Star Wars: Starfighter” tem estreia prevista nos cinemas para 28 de maio de 2027.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas ### Quais são os detalhes sobre o novo filme "Star Wars: Starfighter"? ### Quais são os detalhes sobre o novo filme "Star Wars: Starfighter"? A Lucasfilm anunciou que o filme "Star Wars: Starfighter" começou a ser filmado no Reino Unido no dia 28 de setembro de 2023. O longa é dirigido por Shawn Levy e traz Ryan Gosling como protagonista, acompanhado por um elenco que inclui Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, Amy Adams, Mia Goth e Matt Smith. ### Qual é a trama do filme? ### Quem são os principais atores e seus papéis? Ryan Gosling é o protagonista, enquanto Flynn Gray interpreta o jovem que ele protege. Amy Adams faz o papel da mãe do jovem. Mia Goth e Matt Smith serão os vilões do longa. O elenco de apoio inclui Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings, todos conhecidos por seus trabalhos em produções britânicas. ### O que o diretor Shawn Levy disse sobre a produção? Shawn Levy expressou sua emoção e honra ao iniciar a produção de "Star Wars: Starfighter", afirmando que desenvolver uma aventura original nesta galáxia tem sido um sonho realizado desde que foi convidado por Kathy Kennedy. ### Quando está prevista a estreia do filme? A estreia de "Star Wars: Starfighter" está prevista para 28 de maio de 2027. ### Qual é a trama do filme?