‘Star Wars: Starfighter’: quem são os nomes confirmados para novo filme da franquia
Longa começou a ser gravado no Reino Unido, na quinta-feira (28), com Ryan Gosling, Amy Adams e outros atores no elenco
A Lucasfilm anunciou o elenco completo de “Star Wars: Starfighter”, novo filme da franquia, dirigido por Shawn Levy, que começou a ser filmado no Reino Unido na última quinta-feira (28) .
O longa trará Ryan Gosling como protagonista, que será acompanhado de nomes como Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, Amy Adams, Mia Goth e Matt Smith.
O filme, que não tem conexão com a Saga Skywalker – centrada em Luke Skywalker e Anakin –, se passa cerca de cinco anos após os eventos de “Star Wars: A Ascensão Skywalker” (2019).
A história, escrita por Jonathan Tropper, é mantida em segredo, mas, segundo a revista The Hollywood Reporter, mostrará o personagem de Gosling protegendo um jovem, interpretado por Flynn Gray, de vilões em uma aventura galáctica.
Flynn Gray, revelação mirim, conseguiu o papel após uma longa disputa entre atores dos Estados Unidos e Reino Unido, segundo a revista. Ele já apareceu em um episódio de “Wednesday”e na série policial irlandesa “Borderline”.
Amy Adams, que interpreta a mãe do jovem no filme, atuou com Levy em “Uma Noite no Museu: A Batalha pelo Smithsonian” (2009) e estrelou o drama de ficção científica “A Chegada” (2016), produzido pelo diretor.
Mia Goth e Matt Smith serão os vilões do longa. O elenco de apoio conta com atores britânicos de destaque: Simon Bird, conhecido por “The Inbetweeners”; Jamael Westman, que atuou com Claire Danes em “The Essex Serpent”; e Daniel Ings, de “The Gentlemen”.
“Sinto uma profunda emoção e honra ao iniciarmos a produção de ‘Star Wars: Starfighter’. Desde que Kathy Kennedy me convidou para desenvolver uma aventura original nesta galáxia, tem sido um sonho realizado”, disse Shawn Levy.
A produção é de Levy e Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, com produção executiva de Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen e Josh McLaglen. “Star Wars: Starfighter” tem estreia prevista nos cinemas para 28 de maio de 2027.
