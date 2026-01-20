‘Valor Sentimental’, possível concorrente de ‘O Agente Secreto’ no Oscar, é destaque no European Film Awards Filme de Joachim Trier vence seis prêmios, incluindo melhor filme europeu

O filme Valor Sentimental, dirigido pelo norueguês Joachim Trier, foi o grande vencedor da 38ª edição do European Film Awards, em Berlim, na Alemanha. O drama conquistou seis prêmios na cerimônia, destacando-se como o melhor filme europeu e garantindo a estatueta de melhor diretor para Trier. Longa deve concorrer com O Agente Secreto no Oscar 2026.

Além desses reconhecimentos, o filme recebeu os prêmios de melhor roteiro e melhores atuações nas categorias de ator e atriz. A trilha sonora do longa-metragem completou a lista das conquistas da noite. Valor Sentimental estreou nos cinemas brasileiros em 25 de dezembro e está disponível nas principais redes exibidoras do país.

A trama do filme gira em torno de um relacionamento complicado entre um renomado diretor de cinema e suas duas filhas. A tensão familiar aumenta quando ele retorna à vida delas oferecendo um papel em seu novo projeto cinematográfico para a filha mais velha.

