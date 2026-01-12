Votante do Globo de Ouro diz que vitórias brasileiras vão gerar novas coproduções e mais investimento
‘O Agente Secreto’ e Wagner Moura foram premiados; Paula Jacob fala sobre o significado do reconhecimento
O Brasil levou duas estatuetas no Globo de Ouro de 2026, realizado na noite deste domingo (11), nos Estados Unidos. O filme O Agente Secreto consagrou o trabalho de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho. O longa venceu a categoria Melhor Filme de Língua Não Inglesa, enquanto Moura foi considerado o Melhor Ator em Filme de Drama.
Em entrevista ao News das 19h desta segunda-feira (12), Paula Jacob, crítica de cinema e participante da votação da premiação, destaca que esse reconhecimento tem um significado “incrível” para o cinema nacional e para a indústria. “Inclusive o quanto que os outros países enxergam os nossos talentos nacionais e como isso pode também gerar coproduções futuras e investimento no nosso cinema”, diz.
“A gente nunca pode desmerecer essa conquista, porque a gente está falando de Hollywood, que é uma indústria centenária. E que dentro dessa bolha, é muito difícil os atores internacionais estarem pulverizados em outras categorias para além do filme internacional”, pontua Paula.
