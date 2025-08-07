Adaptações literárias que chegam ainda em 2025
Suspense, romance, releituras de clássicos e best-sellers polêmicos movimentam o audiovisual nos próximos meses e prometem dar o que...
Suspense, romance, releituras de clássicos e best-sellers polêmicos movimentam o audiovisual nos próximos meses e prometem dar o que falar no mundinho literário. Prepare-se para atualizar sua lista de leitura (e sua lista de filmes/séries também). O segundo semestre de 2025 e o ano de 2026 estão recheados de adaptações literárias que prometem movimentar o cinema, o streaming e, claro, as redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra quais lançamentos vão invadir as telas!
