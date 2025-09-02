Logo R7.com
Ainda Estou Aqui ganha o prêmio de Melhor Filme do Ano pela crítica internacional

Criado há 25 anos, o Grand Prix FIPRESCI será entregue pela primeira vez a um longa-metragem brasileiro. Um ano após a sua estreia mundial no Festival de Veneza, onde recebeu o prêmio de Melhor Roteiro, Ainda Estou Aqui foi escolhido como o Melhor Filme do Ano na votação da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI, sigla em francês), formada por profissionais de 75 países.

