Ainda Estou Aqui ganha o prêmio de Melhor Filme do Ano pela crítica internacional Criado há 25 anos, o Grand Prix FIPRESCI será entregue pela primeira vez a um longa-metragem brasileiro Um ano após a sua estreia mundial... Entretetizei|Do R7 02/09/2025 - 19h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Criado há 25 anos, o Grand Prix FIPRESCI será entregue pela primeira vez a um longa-metragem brasileiro. Um ano após a sua estreia mundial no Festival de Veneza, onde recebeu o prêmio de Melhor Roteiro, Ainda Estou Aqui foi escolhido como o Melhor Filme do Ano na votação da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI, sigla em francês), formada por profissionais de 75 países.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Jogos Vorazes e o povo apalache: conheça a história real que inspirou a saga

Prêmio Candango de Literatura divulga lista de classificados

Data de estreia e novas imagens de Tremembé foram divulgadas