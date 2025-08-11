Aşk ve Gözyaşı: primeiras imagens dos bastidores da dizi com Hande Erçel e Barış Arduç Confira as fotos dos atores caracterizados como o casal Meyra e Selim no primeiro dia de gravações Está acontecendo! A terceira parceira... Entretetizei|Do R7 11/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h41 ) twitter

Foto protagonistas Aşk ve Gözyaşı. entretetizei

Confira as fotos dos atores caracterizados como o casal Meyra e Selim no primeiro dia de gravações

Para mais detalhes e imagens exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

