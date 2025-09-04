Ataque ao Metrô: Novo suspense nacional reúne grandes nomes da TV com estreia exclusiva nos cinemas
Longa traz Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado no elenco principal. Tiveram início as filmagens de Ataque ao Metrô, novo suspense nacional produzido pela INTRO Pictures, em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company. Dirigido por Mauricio Eça (Maníaco do Parque-2024; A Menina que Matou Meus Pais-2021), o longa promete prender a atenção do público com uma trama intensa e atual, e conta com um elenco de peso, incluindo Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado.
