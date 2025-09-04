Ataque ao Metrô: Novo suspense nacional reúne grandes nomes da TV com estreia exclusiva nos cinemas Longa traz Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado no elenco principal Tiveram início as filmagens... Entretetizei|Do R7 04/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elenco de Ataque ao Metrô entretetizei

Longa traz Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado no elenco principal. Tiveram início as filmagens de Ataque ao Metrô, novo suspense nacional produzido pela INTRO Pictures, em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company. Dirigido por Mauricio Eça (Maníaco do Parque-2024; A Menina que Matou Meus Pais-2021), o longa promete prender a atenção do público com uma trama intensa e atual, e conta com um elenco de peso, incluindo Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante filme!

Leia Mais em entretetizei:

The Weeknd anuncia shows no Brasil em 2026 com Anitta como convidada especial

Tomb Raider: Sophie Turner será Lara Croft

Lázaro Ramos lança A Rainha da rua Paissandu em homenagem a Ruth de Souza