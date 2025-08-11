Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Continuação do romance sáfico histórico de Vanessa Airallis mergulha no amor proibido entre duas mulheres

Verus Editora lança Enfim, esposas, com protagonista em busca da afirmação de seus sentimentos Quando o coração fala mais alto, nem...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Verus Editora lança Enfim, esposas, com protagonista em busca da afirmação de seus sentimentos Quando o coração fala mais alto, nem as regras mais rígidas conseguem calá-lo. Na esteira do sucesso de Não somos melhores amigas, romance sáfico histórico que conquistou milhares de leitoras, a escritora Vanessa Airallis dá continuidade à trama e se prepara para lançar Enfim, esposas, em parceria com a Verus Editora.

Não perca a chance de se aprofundar nessa emocionante história de amor e descoberta! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.