Continuação do romance sáfico histórico de Vanessa Airallis mergulha no amor proibido entre duas mulheres

Verus Editora lança Enfim, esposas, com protagonista em busca da afirmação de seus sentimentos Quando o coração fala mais alto, nem as regras mais rígidas conseguem calá-lo. Na esteira do sucesso de Não somos melhores amigas, romance sáfico histórico que conquistou milhares de leitoras, a escritora Vanessa Airallis dá continuidade à trama e se prepara para lançar Enfim, esposas, em parceria com a Verus Editora.
Não perca a chance de se aprofundar nessa emocionante história de amor e descoberta! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
