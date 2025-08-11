Continuação do romance sáfico histórico de Vanessa Airallis mergulha no amor proibido entre duas mulheres Verus Editora lança Enfim, esposas, com protagonista em busca da afirmação de seus sentimentos Quando o coração fala mais alto, nem... Entretetizei|Do R7 11/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h39 ) twitter

Verus Editora lança Enfim, esposas, com protagonista em busca da afirmação de seus sentimentos Quando o coração fala mais alto, nem as regras mais rígidas conseguem calá-lo. Na esteira do sucesso de Não somos melhores amigas, romance sáfico histórico que conquistou milhares de leitoras, a escritora Vanessa Airallis dá continuidade à trama e se prepara para lançar Enfim, esposas, em parceria com a Verus Editora.

