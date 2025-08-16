Da estreia ao estrelato: a trajetória da rainha do pop, Madonna Ícone atemporal, a cantora está completando mais um ano influenciando gerações com ousadia e autenticidade Madonna, ícone absoluto... Entretetizei|Do R7 16/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Ícone atemporal, a cantora está completando mais um ano influenciando gerações com ousadia e autenticidade.

Para saber mais sobre a incrível trajetória de Madonna, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Notícias da semana no mundo turco — 11/8 a 16/8

Dias Perfeitos celebra festa de lançamento no dia da grande estreia

Entrevista | Pedro Süssekind comenta sobre a ligação entre Homero, Shakespeare e Guimarães Rosa