Encha Seu Kindle 2025: 5 livros que você precisa ler Aproveite e-books gratuitos ou com preços reduzidos durante o evento mais esperado do ano Nesta sexta-feira (22), acontece o Encha... Entretetizei|Do R7 22/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Aproveite e-books gratuitos ou com preços reduzidos durante o evento mais esperado do ano. Nesta sexta-feira (22), acontece o Encha Seu Kindle, evento criado por Íris, uma das maiores creators literárias do Brasil. A iniciativa tem como objetivo promover a leitura oferecendo e-books gratuitos ou com preços simbólicos na Amazon Brasil, reunindo autores independentes nacionais e também obras publicadas por editoras.

Para saber mais sobre as incríveis recomendações de leitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei!

Leia Mais em entretetizei:

De New Rules ao topo: Dua Lipa celebra mais um ano de vida

Confira a data de estreia de Kygo: Back at the Bowl

Semana do K-Drama Day traz romances, thrillers e fantasia até 26 de setembro