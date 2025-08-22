Logo R7.com
Encha Seu Kindle 2025: 5 livros que você precisa ler

Aproveite e-books gratuitos ou com preços reduzidos durante o evento mais esperado do ano Nesta sexta-feira (22), acontece o Encha...

Aproveite e-books gratuitos ou com preços reduzidos durante o evento mais esperado do ano. Nesta sexta-feira (22), acontece o Encha Seu Kindle, evento criado por Íris, uma das maiores creators literárias do Brasil. A iniciativa tem como objetivo promover a leitura oferecendo e-books gratuitos ou com preços simbólicos na Amazon Brasil, reunindo autores independentes nacionais e também obras publicadas por editoras.

