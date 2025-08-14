Entrevista | Larissa Góes comemora 20 anos de carreira e fala sobre seu mais recente trabalho em Guerreiros do Sol
A atriz cearense reflete sobre sua trajetória, o desafio de construção de uma personagem em plena gravação, a força da cultura nordestina...
A atriz cearense reflete sobre sua trajetória, o desafio de construção de uma personagem em plena gravação, a força da cultura nordestina e o que espera despertar no público com sua nova personagem.
A atriz cearense reflete sobre sua trajetória, o desafio de construção de uma personagem em plena gravação, a força da cultura nordestina e o que espera despertar no público com sua nova personagem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre a carreira de Larissa Góes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre a carreira de Larissa Góes!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: