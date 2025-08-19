Entrevista | Marco França conquista os palcos, as telas e os ouvidos com sua sensibilidade e talento Ator, músico e diretor fala sobre sucesso de seu personagem em Guerreiros do Sol e de carreira artística diversa A trajetória de... Entretetizei|Do R7 19/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Ator, músico e diretor fala sobre sucesso de seu personagem em Guerreiros do Sol e de carreira artística diversa

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Marco França e suas conquistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

O Último Canto das Cigarras: filme musicado com Alirio Netto e Lívia Dabarian inicia gravações no Brasil

Frankenstein: pôsteres oficiais e data de estreia são divulgados

Wandinha está de volta: segunda parte da nova temporada estreia em setembro