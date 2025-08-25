Especial | Do pop romântico ao alternativo, relembre os 10 anos de ANAVITÓRIA Duo formado pelas cantoras araguainenses coleciona prêmios e hits conhecidos pelos brasileiros O ano era 2016: músicas como Trevo (...

Duo formado pelas cantoras araguainenses coleciona prêmios e hits conhecidos pelos brasileiros O ano era 2016: músicas como Trevo (tu), Agora Eu Quero Ir e Singular chamavam atenção nas rádios nacionais, especialmente pela melodia calma e pelas vozes contrastantes, até então, desconhecidas na música. De um lado, Ana Caetano, do outro, Vitória Falcão, duas araguainenses que juntas davam início ao duo de sucesso, ANAVITÓRIA.

Para saber mais sobre a trajetória e os sucessos de ANAVITÓRIA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei: