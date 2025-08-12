Especial | Dragões da Ásia: conheça as lendas que unem culturas milenares e ainda influenciam o entretenimento até hoje Presença constante em mitos, festas e até em animes e K-dramas, os dragões são mais do que criaturas fantásticas na Ásia Dragões existem... Entretetizei|Do R7 12/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Presença constante em mitos, festas e até em animes e K-dramas, os dragões são mais do que criaturas fantásticas na Ásia. Dragões existem em praticamente todas as mitologias do mundo. Da serpente Níðhöggr que roía as raízes da Yggdrasil na mitologia nórdica ao dragão de São Jorge na tradição cristã europeia, essas criaturas costumam aparecer como forças do caos ou da destruição, simbolizando o mal que precisa ser derrotado. Mas na Ásia, a história é outra. O dragão asiático não é um monstro, e sim um símbolo sagrado associado à sabedoria, poder, justiça, fertilidade, proteção e até mesmo ao próprio nascimento de nações.

Para saber mais sobre essas fascinantes lendas e como elas influenciam o entretenimento moderno, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Princesa Mononoke: confira 5 motivos para assistir o relançamento em IMAX nos cinemas

Em novos livros, autora do best-seller As Garotas discute liberdade feminina e disputas de poder entre homens e mulheres

Pabllo Vittar anuncia colaboração com NMIXX no single MEXE