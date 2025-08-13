Especial | O aconchego silencioso do cinema japonês Entre arroz no vapor, amizades improváveis e silêncios que curam, o cinema japonês parece ter descoberto o segredo do acolhimento em... Entretetizei|Do R7 13/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

cinema japonês entretetizei

Entre arroz no vapor, amizades improváveis e silêncios que curam, o cinema japonês parece ter descoberto o segredo do acolhimento em forma de tela. Se você já terminou um filme japonês com a sensação de que foi abraçado por uma história simples, mas incrivelmente significativa, você não está sozinho. No meio do ritmo frenético das grandes produções hollywoodianas, onde tudo explode, corre ou grita, o cinema japonês parece andar em uma direção oposta: ele respira. Ele cozinha devagar. Ele conversa olhando nos olhos. E, sem precisar de reviravoltas grandiosas ou efeitos mirabolantes, ele nos acolhe, como se dissesse: “Está tudo bem, você pode descansar aqui”.

Para uma imersão completa nesse universo cinematográfico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

A infância como lente para a dor: A Ciência das Coisas Frágeis em destaque no Sarangbang Podcast

Humor, sinceridade e fofoca: veja o que rolou na coletiva de imprensa de Uma Mulher sem Filtro

The Life of a Showgirl: Taylor Swift anuncia novo álbum