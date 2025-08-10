Fábio Assunção: O ator que atravessa gerações Autêntico, versátil e super talentoso. Fábio sempre será o momento e só melhora com o tempo. Além de galã, o ator Fábio Assunção... Entretetizei|Do R7 10/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Autêntico, versátil e super talentoso. Fábio sempre será o momento e só melhora com o tempo.

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Fábio Assunção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Especial | Dia dos pais: confira uma seleção de pais que são verdadeiros super-heróis

Especial | Laufey: a artista que vai fazer você amar jazz, bossa nova e tudo que é bonito no mundo

Notícias da semana no mundo turco — 4/8 a 9/8