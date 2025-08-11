Logo R7.com
Güller ve Günahlar: nome da dizi protagonizada por Murat Yıldırım e Cemre Baysel foi escolhido

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Foto Murat e Cemre. entretetizei

Além do título, a produção ganha um novo ator no elenco e uma possível data do início das gravações. Mais uma dizi a caminho! Após o anúncio nas duas últimas semanas de uma nova dizi protagonizada por Murat Yıldırım e Cemre Baysel, foi divulgado hoje (11) um pôster com o nome da produção: Güller ve Günahlar (tradução livre: Rosas e Pecados). O ambicioso projeto, que tem estreia prevista para setembro, deve ter suas gravações iniciadas no dia 25 de agosto.

