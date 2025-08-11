Güller ve Günahlar: nome da dizi protagonizada por Murat Yıldırım e Cemre Baysel foi escolhido Além do título, a produção ganha um novo ator no elenco e uma possível data do início das gravações Mais uma dizi a caminho! Após o... Entretetizei|Do R7 11/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto Murat e Cemre. entretetizei

Além do título, a produção ganha um novo ator no elenco e uma possível data do início das gravações. Mais uma dizi a caminho! Após o anúncio nas duas últimas semanas de uma nova dizi protagonizada por Murat Yıldırım e Cemre Baysel, foi divulgado hoje (11) um pôster com o nome da produção: Güller ve Günahlar (tradução livre: Rosas e Pecados). O ambicioso projeto, que tem estreia prevista para setembro, deve ter suas gravações iniciadas no dia 25 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Entrevista | Pedro Ivo fala sobre adaptações literárias para o audiovisual e influências no mundo dos quadrinhos

Ulaş Tuna Astepe e Deniz Baysal protagonizam a nova dizi Taşacak Ha Bu Deniz (Este Mar Vai Transbordar)

Continuação do romance sáfico histórico de Vanessa Airallis mergulha no amor proibido entre duas mulheres