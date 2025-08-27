Novo thriller psicológico com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ganha data de estreia no Brasil Exibido pela primeira vez no Festival de Cannes deste ano, Morra, Amor chega ao Brasil em novembro Baseado no livro homônimo de Ariana...

Exibido pela primeira vez no Festival de Cannes deste ano, Morra, Amor chega ao Brasil em novembro. Baseado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o suspense psicológico Morra, Amor (Die My Love) é ambientado na zona rural dos Estados Unidos. O longa é o retrato de Grace, personagem de Jennifer Lawrence (Que Horas Eu Te Pego?, 2023), uma jovem que luta para manter sua sanidade após se tornar mãe.

