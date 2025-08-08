Para maratonar: séries leves e divertidas para assistir no fim de semana O Entretê separou uma lista com títulos imperdíveis para garantir as risadas em casa Tem séries clássicas de Hollywood? Sim. Temas... Entretetizei|Do R7 08/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

séries entretetizei

O Entretê separou uma lista com títulos imperdíveis para garantir as risadas em casa

Não perca a chance de descobrir as melhores opções para sua maratona de fim de semana! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

12 livros para pais que adoram histórias inspiradoras, terror, gastronomia ou autoconhecimento

Pabllo Vittar anuncia parceria com o grupo NMIXX com canção Mexe

Olga, novo espetáculo da Companhia Ensaio Aberto, entra em cartaz no Armazém da Utopia