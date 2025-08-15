Tudo que sabemos sobre o novo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, até agora
O 12º álbum da cantora chega às plataformas digitais no dia 3 de outubro Na última terça (12), Taylor Swift anunciou que lançará seu...
O 12º álbum da cantora chega às plataformas digitais no dia 3 de outubro. Na última terça (12), Taylor Swift anunciou que lançará seu 12º álbum, intitulado The Life of a Showgirl. Alguns fãs especulam que a cantora pretendia fazer o anúncio apenas no podcast New Heights, apresentado pelos irmãos Jason e Travis Kelce, mas fotos dos nomes das músicas e algumas do encarte circularam nas redes no começo dessa semana.
Para mais detalhes e informações sobre o novo álbum, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Leia Mais em entretetizei:
