‘A Escrava Isaura’ conquista vice-liderança em SP e no RJ Exibida na faixa das 15h15 às 16h09, a reprise da trama da Record TV, escrita por Tiago Santiago, chegou a ficar em primeiro lugar durante a exibição Famosos e TV|Do R7 06/12/2019 - 19h24 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h54 ) twitter

Malvina se enfurece ao ver Leôncio perturbando Isaura

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quinta-feira (5) ficou em segundo lugar na audiência de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h15 às 16h09, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 13%. Foi vice-líder absoluta no horário completo e, por dois minutos, chegou a ficar isolada na primeira posição. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a trama ficou em segundo lugar com média de 6 pontos, pico de 9 e share de 15%.