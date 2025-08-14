Logo R7.com
‘A Escrava Isaura’ conquista vice-liderança isolada em São Paulo

Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a produção de época da Record TV vai ao ar de segunda a sexta-feira 

Famosos e TV|Do R7

Novela é reprisada de segunda a sexta-feira
A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na quinta-feira (31), em São Paulo.

Na faixa das 15h16 às 16h03, a novela marcou, na capital paulista, média de 6,2 pontos, pico de 9 e share de 15%. A terceira colocada marcou média de 6,1 pontos.

No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder absoluta com média de 7 pontos, pico de 9 e share de 16%. A terceira colocada marcou média de 6 pontos.

A autoria é de Tiago Santiago, e a direção geral é de Herval Rossano.

