‘A Escrava Isaura’ conquista vice-liderança isolada em São Paulo
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a produção de época da Record TV vai ao ar de segunda a sexta-feira
A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na quinta-feira (31), em São Paulo.
Na faixa das 15h16 às 16h03, a novela marcou, na capital paulista, média de 6,2 pontos, pico de 9 e share de 15%. A terceira colocada marcou média de 6,1 pontos.
No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder absoluta com média de 7 pontos, pico de 9 e share de 16%. A terceira colocada marcou média de 6 pontos.
A autoria é de Tiago Santiago, e a direção geral é de Herval Rossano.