'A Escrava Isaura' consolida o segundo lugar em SP e no Rio Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, reprise da novela da Record TV chegou a 9 pontos de audiência Famosos e TV|Do R7 14/11/2019 - 17h07 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h32 )

Tomásia recebe ordem de despejo

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quarta-feira (13) consolidou o segundo lugar isolado na audiência.

Exibida na faixa das 15h15 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6,1 pontos, pico de 9 e share de 15%. A terceira colocada marcou média de 5,9 pontos.

No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder absoluta com média de 7 pontos, pico de 8 e share de 16%. A terceira colocada registrou 6 pontos.