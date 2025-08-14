‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar absoluto em SP e no RJ
A trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, conquistou a vice-liderança na audiência
O capítulo da novela A Escrava Isaura que foi ao ar nesta terça-feira (21), ficou em segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.
Exibida na faixa das 15h16 às 16h02, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 15%, garantindo a vice-liderança absoluta e chegando a ficar no primeiro lugar isolado por um minuto. A terceira colocada registrou 6 pontos de média.
No Rio de Janeiro, ficou isolada no segundo lugar com média de 7 pontos, pico de 10 e share de 16%. A terceira colocada ficou com 6 pontos de média.