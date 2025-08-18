‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar absoluto em SP e RJ Escrita por Tiago Santiago com direção de Herval Rossano, reprise da trama da Record TV chegou a 9 pontos de audiência Famosos e TV|Do R7 08/01/2020 - 16h09 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h51 ) twitter

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta

O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta terça-feira (7), ficou em segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h16 às 16h01, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6,1 pontos, pico de 9 e share de 14%. Foi vice-líder absoluta. A terceira colocada ficou com 5,8 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a trama consolidou o segundo lugar com média de 7 pontos, pico de 9 e share de 16%. A terceira colocada ficou com 6 pontos.