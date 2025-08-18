‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar em SP e no RJ com 6 pontos
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a atração marcou, em São Paulo e no Rio, média de 6 pontos de audiência
A novela A Escrava Isaura exibida nesta segunda-feira (4), das 15h16 às 16h04, ficou em segundo lugar na audiência.
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a atração marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 15%. Por dois minutos, alcançou a liderança isolada.
No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder com média de 6 pontos, pico de 9 e share de 16%.