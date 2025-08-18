‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar isolado em SP e no RJ Novela da Record TV chegou a 8 pontos de audiência na tarde deste quinta-feira (21), garantindo a vice-liderança Famosos e TV|Do R7 22/11/2019 - 18h23 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novela registrou média de 5,9 pontos em SP

O capítulo de A Escrava Isaura exibido na tarde deste quinta-feira (21), alcançou o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 15h16 às 16h02, a novela marcou, em São Paulo, média de 5,9 pontos, pico de 8 e share de 15%. A terceira colocada marcou média de 5,8.

No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder absoluta. Obteve média de 6 pontos, pico de 9 pontos e share de 16%. A terceira colocada marcou média de 5 pontos.

A autoria é de Tiago Santiago, e a direção geral é de Herval Rossano.